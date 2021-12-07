Samsun Büyükşehir taksi plakası ve durak ihalesine çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'ticari taksi plakası ve ticari durak yeri' ihalesine çıkıyor.

İhaleler 16 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. 'Teknik şartname' ve bilgiler Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde farklı lokasyonlarda bulunan duraklarda hizmet verecek olan taksi plaka tahsisi ve durak yerleri için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. 16 Aralık saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak ihalelerin detayları ise şöyle:

Atakum'a 4 'ticari taksi' ve 4 'ticari taksi durak yeri verilecek. Atakum 1051. Sokak'ta park alanı önünde bulunan Balaç Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 adet ticari taksi durak yeri ile yine Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Abdullah Gül Bulvarı kesişiminde bulunan İstikal Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 adet ticari taksi durak yeri birlikte ihaleye çıkarıldı. İlkadım ilçesindeki ihale ile ilgili olarak Kalkancı Mahallesi Hendek Caddesi-Tosya Sokak kesişiminde bulunan Kalkancı Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 adet ticari taksi durak yeri birlikte ihale edilecek. Tekkeköy'de de Örnek Sanayi Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi durak yeri ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin teknik şartname ve bilgileri Samsun Büyükşehir Belediyesi Derebahçe Yerleşkesi'nde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan temin edebilecekleri ifade edildi. - SAMSUN