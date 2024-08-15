Samsun Canik Belediyesi CAMEK\'te yeni dönem kursiyer kayıtları başladı

Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) kursiyer kayıtları başladı.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda yeni dönem kursiyer kayıtları başladı. Canik Belediyesi, CAMEK'in yeni eğitim döneminde vatandaşlara Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, Mobilya CNC Operatörlüğü Kursu, Koltuk Döşeme Kesim Kursu ve Koltuk Döşeme Dikim Kursu olmak üzere 4 farklı eğitim modülünde ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programı gerçekleştirecek.

Ücretsiz sertifikalı eğitim

CAMEK'te özel olarak oluşturdukları atölyelerde uygulamalı bir şekilde eğitim verdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CAMEK'te özel olarak oluşturduğumuz atölye ve derslik alanlarında uygulamalı ve teorik eğitimlerimizi hız kesmeden sürdürüyor, mesleki istihdamda öncü olamaya devam ediyoruz. CAMEK ile hemşehrilerimizi meslek sahibi yapmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim döneminde de hemşehrilerimizi, 4 farklı eğitim modülü üzerine ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturacağız. Ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerimizle nitelik sahibi bireyler yetiştirerek, mesleki istihdama katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN