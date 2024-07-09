Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanının 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 111 bin 812, dış hat yolcu trafiği 16 bin 666 olarak gerçekleşti. Ayrıca Haziran ayında toplamda bin 223 uçak iniş-kalkış yaparken, yük trafiği ise bin 323 ton oldu. 6 aylık dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanında 691 bin 145 yolcu, 6 bin 581 uçak ve 6 bin 281 ton yük trafiği kaydedildi.

09.07.2024 13:45
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Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında 128 bin 478 yolcuya hizmet verildi. 6 aylık dönemde ise 691 bin 145 yolcu hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun- Çarşamba Havalimanının 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 111 bin 812, dış hat yolcu trafiği 16 bin 666 oldu. Böylece Haziran'da toplam 128 bin 478 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 89, dış hatlarda 134 olmak üzere toplamda bin 223'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Haziran ayında toplamda bin 323 ton oldu.

6 aylık dönem

6 aylık (ocak-haziran) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 691 bin 145, uçak trafiği 6 bin 581, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 281 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Samsun, Dhmi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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