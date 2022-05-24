Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak - Son Dakika
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Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak

24.05.2022 12:10
Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) 10 fabrikanın temeli atılacak.

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) 10 fabrikanın temeli atılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'de 10 fabrikanın temelinin atılacağını açıkladı. Başkan Özdemir, Havza OSB'de 25 Mayıs Çarşamba günü Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları amacı ile bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında gerçekleştirileceğini belirterek temel atma törenine herkesi davet etti.

Özdemir, 25 Mayıs Çarşamba günü Havza OSB'de gerçekleştirilecek olan toplu temel atma töreni ile 10 yatırımcı firmanın yatırımlarının temellerinin atılacağını belirterek, "Havza OSB büyüyor, Havza büyüyor. İnşallah Çarşamba günü temelini atacağımız 10 fabrikamız ile Havza geleceğe daha emin ki adımlar ile yürüyecek. İnşallah yapılacak olan yatırımlar ile çok sayıda gencimiz iş sahibi olacak. İlçemizde istihdam sorunun çözümüne, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunacak olan yatırımların hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı yarın Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceğiz temel atma törenine davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak
Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çarşamba, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak - Son Dakika
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