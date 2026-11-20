Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Savaş Kiraz, ekonomik gelişmeler, yükselen işletme maliyetleri ve azalan alım gücü nedeniyle küçük esnafın darboğazda olduğunu belirterek, kentteki esnafın büyük bölümünün vergi ve prim borcu bulunduğunu söyledi.

Samsun'da esnafın içinde bulunduğu mali tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaş Kiraz, pandemi süreciyle başlayan sıkıntıların küresel dalgalanmalar ve bölgesel gerilimlerle katlanarak arttığını ifade etti. Küçük işletmelerin ancak ürettikçe ve çalıştıkça kazanabildiğine işaret eden Kiraz, son 20 yılın en ağır dönemlerinden birinden geçildiğini vurguladı.

"100 esnafın 90'ı borçlu"

Esnafın kamuya ve sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarına dikkat çeken Kiraz, "Çiftlik Caddesi'nde 100 esnafı gezelim, iddia ediyorum sadece 10'unun vergi, SGK veya Bağ-Kur borcu yoktur. Geri kalan 90'ının mutlaka bir borcu vardır. Bu dönemde borcu olmayan esnaf yok denecek kadar az" dedi.

Artan kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarının esnaf bütçesini zorladığını dile getiren Kiraz, tüketicilerin alım gücündeki gerilemenin yanı sıra dijital alışverişin yaygınlaşması ve teknolojik dönüşümün de geleneksel esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti. Geçmiş yıllarla bugünkü tabloyu kıyaslayan Kiraz, "Eskiden memurların manavdan, kasaptan kaçtığı dönemlerden bahsedilirdi. Benim de o dönemde babam memur olduğu için esnaf oldum. Ancak şimdi düzen değişti, artık esnaf kaçmaya başladı. Hatta birçok banka esnafın kefaletini bile kabul etmiyor. Esnaf, iş yapamaz durumda" diye konuştu.

Asgari ücret beklentisi ve maliyet hesabı

Yeni yıl öncesi gündemde olan asgari ücret düzenlemesinin hem emekçiler hem de işverenler açısından kritik olduğunu belirten Kiraz, çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşması gerektiğini savundu. Artışın işveren maliyetlerine yansıyacağını aktaran Kiraz, "Asgari ücretle geçinmek çok zor. Çalışanlarımızın daha rahat yaşayabilecekleri bir ücreti hak ettiklerini düşünüyorum. Ancak bu artış işvereni de etkileyecek. Esnaf, artan maliyetleri karşılayabilmek için sattığı ürün ve hizmetlere zam yapmak zorunda kalacak. Zaten işlerin durgun olduğu bir dönemde bu durum esnafın bütçesini daha da zorlayacak. Herkesin kendince haklı olduğu zor bir süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.