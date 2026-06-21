Samsun'da 569 Megavat Yenilenebilir Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Samsun'da 569 Megavat Yenilenebilir Enerji Yatırımı

21.06.2026 10:28
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Samsun, yenilenebilir enerji projeleriyle toplam 569 megavata ulaşarak temiz enerji üretiyor.

Karadeniz'in önemli sanayi, tarım, turizm ve lojistik merkezlerinden Samsun'da yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında yapılan projelerin toplam kurulu gücü 569 megavata ulaştı.

Kentte rüzgar, güneş ve hidroelektrik alanlarında hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarıyla temiz enerji üretimi yaygınlaşıyor. Bu kapsamda yürütülen 35 projeden 12'si faaliyete geçti, diğerlerinde ise çalışmalar sürüyor. Faaliyetteki 12 projenin toplam kurulu gücü ise 192,5 megavat oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, AA muhabirine, Samsun'un yenilenebilir enerji yatırımlarında Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan illerinden olduğunu söyledi.

Kamu kurumları ve özel sektör tarafından yenilenebilir enerji yatırımlarının Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, Vezirköprü, Bafra, Terme, Salıpazarı ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunduğunu anlatan Akçay, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilen 35 projenin toplam kurulu gücünün 569 megavata ulaştığına işaret etti.

ÇED olumlu kararı verilen projeler arasında 18 güneş enerjisi, 11 rüzgar enerjisi, 5 de hidroelektrik ve 1 biyokütle santrali yatırımının bulunduğunu belirten Akçay, "Temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırım sayesinde hem enerji arz güvenliğine katkı sağlanmakta hem de karbon emisyonunun azaltılmasına destek olunmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları, ülkemizin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çevre dostu yatırımların desteklenmesi, doğal kaynakların etkin kullanılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

14 kamu kurumunda güneş enerjisi santrali kuruldu

Akçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında da Samsun'da önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Samsun genelinde 14 farklı kamu kurumunun bahçesine, otoparklarına ve çatılarına güneş enerjisi santralleri kurularak yaklaşık 5,5 megavat kurulu güce ulaştık. Bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 3 bin 100 ton karbon salınımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjinin doğada doğal süreçlerle ortaya çıkan kaynakların yeniden kullanılmasıyla elde edilen enerji olduğunun altını çizen Akçay, "Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi bunlardan bazılarıdır. Enerji elde etmek için yeniden ham madde kullanılmamakta, bu sayede doğanın kirlenmesinin, karbon salınımının önüne geçilmekte." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 569 Megavat Yenilenebilir Enerji Yatırımı - Son Dakika

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