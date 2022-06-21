Samsun'da alternatif tarım atağı - Son Dakika
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Samsun'da alternatif tarım atağı

21.06.2022 11:27
Samsun'da alternatif tarım atağı

Samsun'un Terme ilçesinde, Sanayi Bakanlığı'na yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan "Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi" kapsamında mantar üretim çadırlarının kurulumuna başlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde, Sanayi Bakanlığı'na yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan "Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi" kapsamında mantar üretim çadırlarının kurulumuna başlandı.

Terme Belediyesi'nin, Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve kalkınma ajansı ile birlikte yürüttüğü "Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi" kapsamında inşa edilecek mantar üretim çadırları yapılıyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, inşasına başlanan mantar üretim çadırlarını ziyaret etti. Sanayi Bakanlığı'na yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan proje hakkında bilgi veren Başkan Ali Kılıç, "Daha önce alternatif tarıma destek için Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek istiridye mantarı kompost tesisimizin yapımını tamamladık. Şimdi de Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan kalkınma ajansı destekli 'Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi' kapsamında mantar üretim çadırlarımızın yapımına başladık. Bu yatırımla öncelikle İstiridye mantarı kompost tesisini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Proje kapmasında ağırlık kadın istihdamı olmak üzere şimdilik 7 kişiye istiridye mantarı üretimi için çadır, malzeme ve ekipman desteği verilecek. Mantar üretimi konusunda eğitim verilecek. Ayrıca isteyen Bu hibeden yararlanmak isteyen kişiler daha sonra belirlenecek tarihte ön başvuru yapacaklar. Ön başvuru ve şartları yakın zamanda belediyenin sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecek. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da alternatif tarım atağı - Son Dakika
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