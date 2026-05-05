Samsun\'da Anneler Günü Çiçek Hazırlıkları Hızlanıyor

05.05.2026 21:04
Samsun'da çiçekçiler, 10 Mayıs Anneler Günü için yoğun talebe özel 250-300 çeşit çiçeği sunuyor.

Samsun'da çiçekçiler, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi artan talebe hazırlık yaparak yüzlerce çeşit çiçeği tezgahlara çıkarmaya başladı.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala Samsun genelinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Çarşamba ilçesi Eğerceli Mahallesi Samsun-Ordu yolu üzerinde toptan ve perakende çiçek satışı yapan işletmeler, yoğun talebi karşılamak için hazırlıklarını hızlandırdı. Renk renk çiçeklerle donatılan seralar ve satış alanları, müşterilerin ilgisini çekmeye başladı.

Çiçek satışı yapan Polat Suiçmez, Anneler Günü'nün yılın en yoğun dönemlerinden biri olduğunu belirterek, "10 Mayıs Anneler Günü hazırlıklarımız başladı. Yaklaşık 250-300 çeşit çiçeğimiz var. Her bütçeye uygun ürün sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Suiçmez, çiçeklerin 50 liradan başladığını ve 5 bin liraya kadar çıkan özel aranjmanların bulunduğunu ifade etti. Suiçmez, özellikle orkide, gül ve özel tasarım buketlerin en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Çiçekçiler, Anneler Günü'ne kadar yoğunluğun artarak devam etmesini beklediklerini dile getirirken, vatandaşlara son güne kalmadan alışveriş yapmaları yönünde uyarıda bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

