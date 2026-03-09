Samsun'da Ari İşletme Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Ari İşletme Hedefi

Samsun\'da Ari İşletme Hedefi
09.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Yılmaz, Samsun'daki süt hayvancılığı işletmelerini ari statüsüne almayı hedefliyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da süt hayvancılığı yapan tüm işletmeleri ari işletme statüsüne almayı amaçladıklarını söyledi.

Bafra ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde bir besiciye ait işletmede yapılan hastalıktan ari işletme çalışması neticesinde brusella laboratuvar sonuçları ve tüberkülin test sonuçları negatif çıktı ve işletme, hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazandı. İşletmeye, hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasını Kemal Yılmaz takdim etti.

İl genelinde hastalıktan ari işletme sayısının arttığına dikkat çeken Kemal Yılmaz, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıktan ari işletmeler denilmektedir. Ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde 2026 yılı için işletmeye doğum yolu ile katılan her dişi buzağı için 5 bin 600 TL, ilave olarak onaylı süt çiftliklerinde ise her dişi buzağı başına 840 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca süt destekleme prim ödemelerini ari işletme sertifikasına sahip işletmeler 3 katı almaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemal Yılmaz, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ari İşletme Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Ari İşletme Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.