Samsun'da Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi Başladı

Samsun\'da Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 'Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi' projesi ile ihracatın artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Samsun'da arıcılıkla uğraşan 20 üreticiye eğitimler verilecek.

05.07.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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Samsun yürütülen "Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi" ile ihracatın artırılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürütülen "Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi" projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OKA arasında imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Samsun'da arıcılıkla uğraşan 20 üreticiye yönelik olarak planlanan eğitimler verilecek.

Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerle birlikte bölgedeki ihracat yapan işletme sayısının artırılması, üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve değer-tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte bölgede katma değeri yüksek arı ürünleri üretimine olan ilginin artması, böylece bölge ekonomisine ve istihdama olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

"Projenin Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Eğitim projesinin kabul edilerek pratiğe aktarılması konusunda açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin coğrafi yapısı ve iklim koşulları, tarımsal üretim için büyük bir potansiyel sunmakta. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla çeşitli projeler ve programlar hayata geçiriyoruz. Tarıma verdiğimiz desteklerin yanında arıcılık sektörüne de katkı sağlayarak ilimiz arıcılarının her zaman yanında olmaktayız. İlimizde arı ürünlerinin geliştirilmesi konusunda önemli aşamalar kaydettik. Bundan sonraki süreçte de üretimin buna göre düzenlenmesinin yanı sıra sağlıklı ve kaliteli üretim için bilimsel bilgiyle donanmış arıcılık yapmak da bir o kadar önemlidir. Bu gerçekten yola çıkarak Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz arıcılarının en son bilgiye erişiminin sağlanmasına değer vermekteyiz. Bu nedenle ihracata yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda uzmanlar tarafından verilecek olan eğitim çalışmasının düzenlenmesinde, Büyükşehir Belediyesi olarak görev almamızı önemsiyor; projenin Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Arı Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
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