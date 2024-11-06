Samsun'da Avlanma Pulu Geliri 1.69 Milyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Avlanma Pulu Geliri 1.69 Milyon TL

Samsun\'da Avlanma Pulu Geliri 1.69 Milyon TL

Samsun'da 2024 yılında 3 bin 74 avlanma pulu satışıyla 1.69 milyon TL gelir elde edildi.

06.11.2024 11:52
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Samsun'da 2024 yılı içerisinde satılan 3 bin 74 adet avlanma pulundan 1 milyon 690 bin TL gelir sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl Samsun'da 11 avcılık kursu açıldı. Bu kursları başarıyla tamamlayan 198 kişi avcılık belgesi almaya hak kazandı. Bu dönemde Samsun'da 3 bin 74 adet avlanma pulu satışı gerçekleşti. Pul satışlarından toplam 1 milyon 690 bin TL gelir elde edildi. Ayrıca Samsun'da toplam 4 bin 935 avcı bulunurken, 7 de fahri av müfettişi görev yapıyor.

Öte yandan bölge müdürlüğü tarafından 2002-2024 yılları arasında 2 bin 343 yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. 2024 yılında tedavi edildikten sonra canlı olarak doğaya bırakılan yaban hayanı sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Avlanma Pulu Geliri 1.69 Milyon TL - Son Dakika

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