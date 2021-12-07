Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 20,00 25,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 15,00 25,00 Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 25,00 30,00 Levrek (deniz) 25,00 30,00 Çipura (çiftlik) 35,00 40,00 Sargan - - Palamut (tane) Barbunya - - Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Lüfer (tane) 20,00 30,00 Kötek - - Levrek 15,00 25,00 Alabalık - - Kefal 15,00 20,00 Sazan

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