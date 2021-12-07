Samsun'da balık fiyatları
07.12.2021 15:18
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|20,00
|25,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|15,00
|25,00
|Tirsi
|15,00
|20,00
|Mezgit
|25,00
|30,00
|Levrek (deniz)
|25,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|40,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|Barbunya
|-
|-
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|35,00
|Lüfer (tane)
|20,00
|30,00
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|15,00
|20,00
|Sazan
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