Üye Girişi
Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

07.12.2021 15:18
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0025,00
Somon30,0040,00
İstavrit15,0025,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit25,0030,00

Levrek (deniz)25,00

30,00
Çipura (çiftlik)35,0040,00
Sargan--
Palamut (tane)

Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0035,00
Lüfer (tane)20,0030,00
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık--
Kefal15,0020,00
Sazan

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar 15:17 Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar
Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi 15:09 Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:08 İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi

Son Dakika Haberleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
15:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:58 Memur zammında masadaki iki senaryo
14:51 İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü
14:39 AK Partili Kurt'tan Haberler.com'a özel, Akil İnsanlar Heyeti'nin bilinmeyen yılları
14:35 Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!
14:33 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü
14:25 Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!
14:24 Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği
14:23 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
15:25
Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü         
15:12
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı         
15:06
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!         
13:55
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti 16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti         
12:50
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu         
10:46
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 15:33:35. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement