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Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

20.12.2021 16:59
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 ila 30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 ila 30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

15,0030,00
Somon35,0060,00
İstavrit10,0020,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit20,0025,00

Levrek (deniz)25,00

35,00
Çipura (çiftlik)45,0075,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0020,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)35,0045,00
Lüfer (tane)

Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık10,0015,00
Kefal

Uskumru20,0025,00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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