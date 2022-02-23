Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
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Samsun'da balık fiyatları

23.02.2022 15:56
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0030,00
Somon40,0050,00
İstavrit15,0020,00
Tirsi--
Mezgit15,0030,00

Levrek tane (deniz)40,00

60,00
Çipura (çiftlik)45,0055,00
Sargan--
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık20,0025,00
Kefal--
Uskumru--

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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