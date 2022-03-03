Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
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Samsun'da balık fiyatları

03.03.2022 13:45
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

25,0030,00
Somon45,0060,00
İstavrit--
Tirsi20,0020,00
Mezgit25,0035,00

Levrek tane (deniz)50,00

60,00
Çipura (çiftlik)45,0070,00
Sargan--
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0015,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık20,0035,00
Kefal15,0020,00
Sarıkanat20,0020,00

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
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