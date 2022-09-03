Balık tezgahlarında istavrit bolluğu - Son Dakika
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Balık tezgahlarında istavrit bolluğu

03.09.2022 01:03
Balık tezgahlarında istavrit bolluğu

Samsun'da balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor.

Samsun'da balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar havaların sıcak olmasından dolayı palamudun az olduğunu, istavritin bugünlerde yoğun çıktığını söyledi.

1 Eylül'de denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan Samsunlu balıkçılar kasa kasa istavritle döndü. Balık tezgahlarında yerini alan istavritin kilogramı 20 TL'den satılıyor. Vatandaşlar istavrit balığına ilgi gösteriyor.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Tezgahta ilk gün olduğu gibi istavrit bolluğu yaşanıyor. Fiyatlara bakıldığında mezgit 20 TL, istavrit 20 TL, barbun 20 TL, orta boy palamut tanesi 15 TL, somon 50 TL ve alabalık 40 TL'den satılıyor. Bu sezon palamut yılı bekliyoruz ama sezonun birinci ve ikinci günü palamut çok az miktarda geldi. Palamudun reklamı çok yapıldı ama palamut 2 gün çıkmadı" dedi.

Balık satıcı Caner Bayrak, "İstavrit bol çıkıyor. Tezgahlarda çeşit bol ama müşteriler genellikle istavriti tercih ediyor. İstavritin kilosu 25 TL'den 20 TL'ye düştü. 20 TL olunca herkes istavrite yöneliyor. Palamut bekliyoruz. Havaların sıcaklığından dolayı şuan palamut çıkmıyor. Biraz daha havalar soğuduğunda palamut da çıkacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise tezgahlarda palamuda az rastladıklarını ve istavrit aldıklarını söylediler. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık tezgahlarında istavrit bolluğu - Son Dakika

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