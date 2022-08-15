Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür - Son Dakika
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Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür

15.08.2022 17:34
Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür

Samsun'da çiftçi Şeref Köse kuaförlük mesleğini bırakarak aldığı destekle kivi üreticisi oldu. Köse, "Ben kuaförlük yaparken bu destekleri öğrendim. Destek olmasaydı bunu başaramazdım" dedi. Ziraat Yüksek Mühendisi Hande Şahin de, "Üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Kivi yüksek gelir getiren bir üründür. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüş gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Samsun'da kivi üretimi Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle büyüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında 14 bin 300 adet kivi fidanı dağıttığı üreticileri bahçelerinde ziyaret ediyor. İlçelerde ekilen arazileri gezerek incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisleri, çiftçilere de danışmanlık hizmeti veriyor.

"GERİ DÖNÜŞ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Kivi bahçelerini dolaşan Ziraat Yüksek Mühendisi Hande Şahin, kontrollere aralıksız devam ettikleri bilgisini verdi. Şahin, "285 dekar alanda destek sağladık. Üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Kivi yüksek gelir getiren bir üründür. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüş gerçekten çok güzel. Biz elimizden gelen tüm gayreti onlar için gösteriyoruz" dedi.

"KUAFÖRLÜK YAPARKEN BU DESTKELERİ ÖĞRENDİM"

Çiftçi Şeref Köse, "Ben kuaförlük yaparken bu destekleri öğrendim. 20 dönümlük kivi bahçesi kurdum. Kurulum maliyetleri çok yüksek olduğu için Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldım. Destek olmasaydı bunu başaramazdım" şeklinde konuştu.

Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliğini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye olanlara ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veriyor.

Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür - Son Dakika

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