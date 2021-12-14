Samsun'da bu yıl 21 bin 58 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2021 yılı Kasım ayı dahil 21 bin 58 konut satışı yapıldı.

Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı. Samsun'da 2021 Kasım ayında 3 bin 182 konut satıldı. Tokat'ta bu rakam 855, Çorum'da bin 25 ve Amasya'da 562 konut satışı olarak geçekleşti.

Bu yıl Samsun'da 21 bin 58 konut satışı yapıldı

TÜİK verilerine göre bu yıl Samsun'da Kasım ayı dahil 21 bin 58 konutun satışı yapıldı. Samsun'da en çok konut satışı Temmuz ayında 4 bin 139 konut satışı ile yapılırken, Kasım ayında ise bu rakam 3 bin 182 konut satışına düştü. 2020 yılında Samsun'da toplam 25 bin 956 konut satışı gerçekleşmişti.

Yabancılara bu yıl 977 konut satıldı

Samsun'da 2021 yılında yabancılara toplam 977 konut satışı yapıldı. Yabancılara bu yıl en fazla konut satışı 166 konut satışı ile Kasım ayında yapıldı. Türkiye'de yabancılara en fazla konut satışı yapılan il ise 20 bin 169 konut ile İstanbul oldu. Öte yandan Samsun'da yabancılara 2020 yılında 880 konut, 2019'da 885 konut ve 2018'de de 956 konut satışı yapılmıştı.

2021 yılında Samsun'da toplam 3 bin 489 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların bin 214'ü ilk satış, 2 bin 275'i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bölge illerinden Ordu'da 2021 yılında Kasım ayı dahil 9 bin 112 konut, Sinop'ta 2 bin 787 konut ve Amasya'da 4 bin 156 konut satışı gerçekleşti. - SAMSUN