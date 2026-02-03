Samsun\'a Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi

Samsun'da et ve et ürünleri alanında modern ve denetlenebilir üretimi hedefleyen "Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi" için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(OSB) arasında hazırlanan protokol, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla hayata geçirildi.

Protokol kapsamında kurulacak tesiste büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kesim üniteleri yer alacak. Modern üretim ve işleme tekniklerinin uygulanacağı tesisle birlikte hijyenik, kontrollü ve mevzuata uygun üretim koşullarının sağlanması hedefleniyor.

Kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirilecek yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması ve istihdamı artırması bekleniyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle Samsun'un et ve et ürünleri alanındaki üretim ve işleme kapasitesinin artırılması, gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik standartların güçlendirilmesi ve kayıtlı, denetlenebilir bir üretim yapısının desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gıda İhtisas OSB sınırları içerisinde bin 250 metreküp/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi inşa edilerek OSB'ye teslim edilmesini de kapsıyor.

Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi Protokolü; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız ve Gıda İhtisas OSB Müdürü Serhat Semizoğlu'nun katılımıyla imzalandı. - SAMSUN