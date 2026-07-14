Samsun'da Finans ve Reel Sektör Toplantısı - Son Dakika
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Samsun'da Finans ve Reel Sektör Toplantısı

Samsun\'da Finans ve Reel Sektör Toplantısı
14.07.2026 20:24
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Samsun ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, finans erişimi ve KOBİ'lerin sorunlarını gündeme getirdi.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; reel sektörün finansmana erişimi, KOBİ'lerin krediye ulaşımı, üretim ve yatırım süreçlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya kamu bankaları genel müdürleri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Toplantıda Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz da bölge ekonomisi, tarım sektörü ve iş dünyasının beklentilerini aktarırken, üreticilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimine ilişkin görüş ve taleplerini ilgili kurum temsilcileriyle paylaştı. Toplantının, reel sektör ile finans sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Program kapsamında Başkan Kazım Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi de yer aldı. Bölge ekonomisinin gelişimi, iş dünyasının öncelikleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kazım Yılmaz, Politika, Ekonomi, Samsun, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Finans ve Reel Sektör Toplantısı - Son Dakika

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