Samsun'da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021'de 22 bin 473 denetim yapıldı

Samsun'da 2021 yılı içerisinde gıda ve yem ürünleri işletmelerine yönelik olarak toplam 22 bin 473 adet denetim yapıldığı açıklandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimler tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Kontrol Şubesi tarafından 2021 yılı içerisinde ilde mevcut ve faaliyet gösteren 12 bin 582 adet gıda işletmesine yönelik olarak yüzde 92 hedefiyle gerçekleştirilen denetimler neticesinde; gıda işletmelerinde yüzde 98 ve yem işletmelerinde yüzde 120 oranında denetim gerçekleştirildi.

Pandemi sürecine rağmen il ve ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 175 gıda kontrol görevlisiyle 2021 yılı içerisinde toplam 22 bin 473 adet denetim yapıldı. 2021 yılı program hedefleri tam olarak gerçekleşti. Yapılan denetimler neticesinde, 2 bin 852 adet gıda ve yem numunesi alındı ve denetimlerde uygunsuzluk görülen 130 adet işletmeye toplamda 1 milyon 598 bin 867 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca; vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda hattına 2021 yılı içerisinde Samsun'dan 686 bildirim alınarak gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 46 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2021 yılında Samsun'dan dünyanın pek çok ülkesine toplam 303 bin 167 ton gıda ve yem ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hem Türkiye'de tüketilen hem de dünyanın dört bir yanına ihraç edilen gıda ve yem ürünlerinin güvenilirliği hususunda herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılmaması adına bu konudaki denetimlerden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Gıda kontrol görevlilerinin başta fırınlar ve pastaneler gibi unlu mamul üretim işletmelerinde, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde, et ve et ürünleri işleme tesislerinde olmak üzere, market, kasap, lokanta, kafe, kafeterya gibi gıda satış yerleri ve paket servis yapan toplu tüketim yerlerinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali Dağlı, gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların da gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları 7 gün 24 saat Alo 174 Gıda hattına bildirmeleri gerektiğini söyledi. - SAMSUN