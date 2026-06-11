Samsun'da Girişimcilik Yarışması Tamamlandı

Samsun'da yenilikçi iş fikirleri ve teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen "PROJEXeleration THS4+ Hızlandırma ve Demo Day" programının finali gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütülen programın finali, Samsun TSO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Programda, girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları, yatırımcılar ve akademisyenler bir araya gelerek geliştirilen projeleri inceleme fırsatı buldu.

Burada girişimciler, projelerini yatırımcılar ve sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. Geliştirilen 37 proje arasından seçilen 12 iş fikri, jüri önünde sunum yaptı. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren proje sahiplerine ödülleri verildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, buradaki konuşmasında, Samsun'da oldukça güçlü girişimcilik ve üretim potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Belirli olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri yatırımcılarla buluşturduklarını belirten Aydın, "Hedefimiz projelerin ticarileşme süreçlerini hızlandırmak, yatırım alma kapasitelerini artırmak, ekonomik ve toplumsal değere dönüşmelerine katkı sağlamaktır. Üniversite, kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin ortak vizyon etrafında bir araya gelmesi, bugünün değil, geleceğin Samsun'unu inşa etme açısından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Girişimcilerin uzmanlarla bir araya gelerek fikirlerini geliştirdikleri bir süreç içinden geçtiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin görevlerinden biri bilgi üretmektir. Artık bilgi üretmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. O bilginin AR-GE'ye, AR-GE'nin de ürüne dönüşmesi gerekiyor. Samsun Üniversitesi olarak öğrencilerimizi, akademisyen ve girişimcilerimizi yenilikçi fikirlerle desteklemeyi, onları doğru paydaşlarla buluşturmayı ve fikirlerini somut çıktılara dönüştürmeyi, her zaman katkı sağlamayı önceliğimiz olarak belirledik. İnanıyorum ki bugün tanıtılacak projeler yalnızca bir değerlendirme sürecinin parçası olarak kalmayacak, yeni iş birliklerinin, yeni yatırımların ve yeni girişimlerin başlangıç noktası olacaktır."

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine farklı programlar aracılığıyla destek verdiklerini dile getirerek, "Samsun, orta ve yüksek teknoloji sanayide gelişme hedefleri olan ve onun da çok ciddi adımlarını atmış bir şehir ama bunu AR-GE ile de bütünleştirmesi gereken bir şehir. Sektörümüzdeki birçok paydaş da bu ekosisteme çok güçlü destek veriyor." diye konuştu.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Eldemir de Samsun'un sanayide, tarımda, turizmde belli yerlere geldiğini ama bunların yeterli olmadığına işaret ederek, "Artık ileri teknoloji kullanmak kaçınılmaz. Bu bakımdan girişimcilere büyük rol düşüyor. Çağımızın kalkınma modeli sadece üretim yapmak değil. Çağımızın kalkınma modeli teknoloji geliştirmek, yenilik üretmek, girişimcilik ekosistemini oluşturmaktır. Bu programla Samsun'da böyle bir ekosistem oluşturmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Programda ayrıca, "Yapay Zeka Çağında Yatırımcılık" başlıklı panel de düzenlendi.

Girişimcilerden Fatmanur Poyraz Ekinci'ye ait "Varroa Destructor'a Karşı Geliştirilen Destekleyici Premiksin Karadeniz Bölgesinde Geniş Ölçekli Kovan Uygulamaları" isimli proje birinci, Eslem Türkseven'e ait "Lifeline" projesi ikinci, Recep Çakmak'a ait "Akıllı Haberleşmeli Gerilim Algılama Modülü" ise üçüncü oldu.