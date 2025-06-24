Samsun\'da İçme Suyu Altyapısına 1.15 Milyar TL Yatırım

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısını güçlendirecek dev bir yatırım hayata geçiriliyor. Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı sözleşmesi imzalandı.

Toplam proje bedeli 1 milyar 150 milyon TL olarak açıklanırken, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında önemli altyapı yatırımları gerçekleştirilecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Proje kapsamında günlük 200 bin metreküp, kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisi inşa edilecek. Karadeniz'in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı tesis bünyesinde kurulacak. Karadeniz bölgesindeki Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında en büyük ambar binası bu projeyle Samsun'a kazandırılacak. Ayrıca mevcut içme suyu arıtma tesisi binası da kapsamlı bir şekilde rehabilite edilecek. Artan nüfus ve su ihtiyacını karşılamak için altyapımızı daha da güçlendiriyor, Samsun'umuzun su geleceğini garanti altına alıyoruz" dedi. - SAMSUN