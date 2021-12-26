Samsun'da fahiş fiyat denetimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği koordinasyonunda fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler hafta sonu da devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, dövizdeki artışla birlikte hızla artan fiyatların, kurda meydana gelen düşüş sonrası da hızla inmesi gerektiğini ve fiyatların olması gereken noktaya gelene kadar denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vali Dağlı, bazı marketlerin daha önceki çağrılarına cevap verdiğini ve indirimlerini yaptığını ifade ederek tüm sektörlere indirim çağrısında da bulundu. - SAMSUN