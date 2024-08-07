Samsun'da Karşılıksız Çek Sayısı ve Tutarı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Karşılıksız Çek Sayısı ve Tutarı Arttı

Samsun\'da Karşılıksız Çek Sayısı ve Tutarı Arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Samsun'da 2024 yılının ilk 6 ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı bin 389 olarak kayıtlara geçti. Bu 6 aydaki karşılıksız çek tutarı da 525 bin 940 TL oldu. Ayrıca, Samsun'da çek yasağı getirilen tekil kişi sayısı 115 oldu ve ibrazında ödenen çeklerin toplam miktarı 32 milyon 898 bin 143 TL olarak açıklandı.

07.08.2024 17:56
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Samsun'da 2024 yılının ilk 6 ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı bin 389 olarak kayıtlara geçti. Bu 6 aydaki karşılıksız çek tutarı da 525 bin 940 TL oldu.

TBB Risk Merkezi Ocak-Haziran dönemi 'karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı' verilerini paylaştı. Yılın ilk 6 ayında Samsun'da karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı bin 389 olarak kayıtlara geçti. Bu 6 aydaki karşılıksız çek tutarı 525 bin 940 TL oldu.

115 tekil kişiye çek yasağı getirildi

Çek yasağı kararı verilen tekil gerçek kişi sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında Samsun'da yılın ilk 6 ayında toplam 115 tekil kişiye çek yasağı verildi. Bu 6 ayda çek yasağı kaldırılan gerçek kişi sayısı ise 56 oldu.

32 milyon 898 bin 143 TL'lik çek ibrazında ödendi

Samsun'da ibrazında ödenen çek sayısı 118 bin 188 adet olarak kayıtlara geçti. Bu ödenen çeklerin toplam miktarı ise 32 milyon 898 bin 143 TL olarak dikkat çekti. Aylara 2024 yılında ibrazında ödenen çeklere bakıldığında ise Ocak'ta 6,8 milyon TL, Şubat'ta 5,1 milyon TL, Mart'ta 3,8 milyon TL, Nisan'da 7,06 milyon TL, Mayıs'ta 6,1 milyon TL ve Haziran'da ise 3,7 milyon TL olarak açıklandı. 2024'ün ilk 6 ayında ibrazında ödenen tek tutarı Samsun'da toplam 32 milyon 898 bin 143 TL oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Karşılıksız Çek Sayısı ve Tutarı Arttı - Son Dakika

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