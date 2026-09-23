Samsun'da KKYP 17. etapta 103 proje 159 milyon TL hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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Samsun'da KKYP 17. etapta 103 proje 159 milyon TL hibe almaya hak kazandı

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Samsun\'da KKYP 17. etapta 103 proje 159 milyon TL hibe almaya hak kazandı
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Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı'nın 17. etabında 166 projeden 103'ü hibe almaya hak kazandı, toplam 159 milyon TL destek sağlanacak. Değerlendirmede kadın ve genç girişimcilere öncelik verilirken, tasarruflu sulama sistemlerinde 11 başvurunun tamamı kabul edildi.

Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı'nın (KKYP) 17. etap sonuçları açıklandı. Kentte hibe başvurusu yapılan 166 projeden 103'ü destek almaya hak kazanırken, yatırımcılara toplam 159 milyon TL hibe sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında Samsun'dan 372 milyon TL hibe talebiyle 166 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda 125 proje Bakanlığa gönderilirken, bunların 103'ü hibe desteğine uygun bulundu.

Kadın ve genç girişimcilere öncelik

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, proje değerlendirmelerinde kadın ve genç girişimcilere öncelik verildiğini belirtti. Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Desteklemeleri kapsamında ise Samsun'dan yapılan 11 başvurunun tamamının kabul edildiğini ifade eden Yılmaz, bu projelere toplam 3,9 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Kırsal kalkınma yatırımlarının tarımsal üretim, gıda arz güvenliği ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Üreticilerimiz toprağına sahip çıktıkça, bakanlık olarak onlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hibe almaya hak kazanan projelerin listesi, 23-29 Eylül tarihleri arasında 5 iş günü süreyle ilanda kalacak. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: İHA
EkonomiSamsunGüncelSon Dakika

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