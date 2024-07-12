Samsun'da Lityum Pilli Elektrikli Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Lityum Pilli Elektrikli Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun\'da Lityum Pilli Elektrikli Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan lityum pilli elektrikli otobüsler, 22 ayda 4 milyon 625 bin yolcu taşıdı ve 22 milyonluk yakıt tasarrufu sağladı.

12.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Türkiye'de ilk olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan lityum pilli elektrikli otobüsler hizmete girdiği 22 ayda, 4 milyon 625 bin yolcu taşıdı. 22 milyonluk yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli otobüsler, 2 bin 522 ton karbondioksit salınımını da engelledi. Yeşil ulaşımın kentler için önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşil ulaşımla hem çevremizi koruyor hem de büyük tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ASELSAN ve bir otomotiv firması iş birliğinde Türkiye'de ilk kez Samsun'da kullanılmaya başlanan lityum pilli elektrikli otobüsler, 22 ayda sağladığı avantajlarla dikkat çekti. İlk olarak TEKNOFEST KARADENİZ ile yolcu taşımaya başlayan elektrikli otobüsler, hizmete girdiği 22 ayda; 4 milyon 625 bin yolcu taşıdı. 22 milyonluk yakıt tasarrufu sağlayan 20 elektrikli otobüs, 2 bin 522 ton karbondioksit salınımını da engelledi.

"Yeşil ulaşımı çok önemsiyoruz"

Yeşil ulaşımın kentler için önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşil ulaşımı çok önemsiyoruz. 'Yaşatan şehir, çevreci belediyecilik' vizyonuyla hareket ediyor; çevreci yaklaşım ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiriyoruz. Toplu ulaşımda kullandığımız elektrikli otobüslerimizi de kapsamda çok değerli buluyorum. Türkiye'de ilk olarak Samsun'umuza kazandırılan elektrikli otobüslerimiz ile 22 ayda yaklaşık 5 milyon yolcu taşıdık. 22 milyonluk yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli otobüslerimiz ile aynı zamanda 2 bin 522 ton karbondioksit salınımını da engellemiş olduk. Yeşil ulaşımla hem çevremizi koruyor hem de büyük tasarruf sağlıyoruz. Gece seferleri yapan ulaşım hatlarımızda da özellikle elektrikli otobüslerimizi kullanmaya özen gösteriyoruz. Yarım saat gibi kısa bir sürede şarj olan otobüslerimiz, güzergahlarını tamamlayarak tekrar şarj dolum noktalarına geliyorlar. Çevreci bir yaklaşımı benimserken hemşehrilerimizin ulaşımdaki konforunu da önemsiyoruz. Samsun'umuz her köşesiyle bizim için çok kıymetli. Şehrimize hizmet ediyor olmak da bizim için en büyük gurur vesilesi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Lityum Pilli Elektrikli Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Lityum Pilli Elektrikli Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika
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