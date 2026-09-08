Samsun'da OSB toplantılarında Vezirköprü ve Havza'daki yatırımlar ele alındı - Son Dakika
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Samsun'da OSB toplantılarında Vezirköprü ve Havza'daki yatırımlar ele alındı

Samsun\'da OSB toplantılarında Vezirköprü ve Havza\'daki yatırımlar ele alındı
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantılarda Vezirköprü Karma OSB'de imar, parsel ve ulaşım çalışmaları ile Havza OSB'deki 1 milyar TL bedelli demiryolu yükleme rampası yatırımı değerlendirildi. Ayrıca Kavak OSB'deki teknolojik yatırımlar ve Ladik'teki projeler hakkında da bilgi alındı.

Samsun'da organize sanayi bölgelerine(OSB) yönelik yatırımlar ve altyapı çalışmaları sürerken, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde imar, parsel ve ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar ele alındı. Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde ise 1 milyar TL bedelli demiryolu yükleme rampası ve iltisak hattı yatırımı ile firmaların talepleri değerlendirildi.

Vezirköprü Karma OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(OKA) Fizibilite Destek Programı kapsamında hazırlanan OSB imar planı değişikliği ile oluşturulması planlanan küçük imalat ve tamirat alanları görüşüldü.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, OSB içerisindeki parsellerde tesviye ve hafriyat çalışmaları ile karayolu bağlantı kavşağı ve bağlantı yolu projelerinin son durumu ele alındı.

Havza OSB'ye 1 milyar TL'lik demiryolu yatırımı

Samsun'un üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlar gündeme geldi.

Toplantıda, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 1 milyar TL bedelli demiryolu yük yükleme rampası ve iltisak hattı çalışmaları ile parsellerin mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca yatırımcı firmaların talepleri ile İŞKUR hizmet protokolüne ilişkin konular görüşüldü.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, Vezirköprü Karma OSB'de imar planı, parsel tesviyesi, hafriyat ve ulaşım bağlantılarına ilişkin çalışmalar ile Havza OSB'de 1 milyar TL bedelli demiryolu yükleme rampası ve iltisak hattı yatırımı, firmaların talepleri ve parsellerin durumu değerlendirildi. Kavak OSB'de planlanan teknolojik yatırımlar ve 112 Acil İstasyon Binası projesi hakkında da bilgi alan Tavlı, Ladik'te ise ilçe genelinde yürütülen hizmet ve projeleri değerlendirdi.

Samsun'da sanayi yatırımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde de yeni teknolojik yatırımlar ile 112 Acil İstasyon Binası projesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Vali Orhan Tavlı'nın Kavak Kaymakamlığı ziyaretinde, ilçe genelinde yürütülen hizmet ve projeler ile Kavak OSB'deki çalışmaların son durumu değerlendirildi. Tavlı ayrıca Ladik Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Serkan Kaya ve Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'dan ilçede yürütülen hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da OSB toplantılarında Vezirköprü ve Havza'daki yatırımlar ele alındı - Son Dakika

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