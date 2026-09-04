Samsun'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü, tanesi 80 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Samsun'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü, tanesi 80 TL'den satılıyor

Samsun\'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü, tanesi 80 TL\'den satılıyor
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Samsun'da yeni sezonda bollaşan palamudun tanesi 80 TL'ye, çoklu alımlarda 75 TL'ye kadar geriledi. Satıcılar ve vatandaşlar, mezgit, barbun ve istavrit gibi balıkların da uygun fiyatlı olduğunu belirterek durumdan memnun.

Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da ilk gün 150 TL'den satılan 400 gramdan başlayan palamutların tanesi 80 TL, çoklu alımlarda ise 75 TL'den kapış kapış satılıyor.

Yeni sezona 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, sezon öncesinde sinyallerini veren palamut bolluğunu yaşamaya başladılar. 1 Eylül'de adedi 150 TL'den satılan palamutlar dün 100 TL, bugün ise 80 TL'den satılıyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balıklara ilgi gösterirken, mezgit, barbun, istavrit ve çinakop gibi mevsim balıkları da oldukça ucuz fiyatlardan satışa konuluyor.

"İlk gün 1 palamut aldığın parayla 2 adet balık alabiliyorsun"

Palamuttaki bolluğun fiyatlara da olumlu yansıdığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bugün balık bol çıktı. Palamudun tanesini 80 TL'den, 4 tane alırsan 300 TL'den satıyoruz. O zaman da tanesi 75 TL'ye geliyor. Palamutlar da çok küçük değil. 400 gramdan başlıyor. İlk gün aynı parayla bir palamut alabiliyorken bugün ise 2 palamut alabiliyorsun. Ayrıca hamsi, barbun ve mezgidin kilosu 100 TL, istavritin kilosu ise 80 TL. Bu paralara bence balık bedava. Bence balık fiyatları daha düşmeyebilir. Mazotun litre fiyatına göre balık fiyatları oldukça ucuz seyrediyor" dedi.

Vatandaşlar da balık fiyatlarının güncel ekonomiye göre gayet uygun olduğunu dile getirdiler. Fiyatların ucuz olduğunu, balık daha da bollaşırsa palamudun adedinin 50 TL'ye kadar düşebileceğini ifade eden vatandaşlar, mezgit, barbun ve istavritin de fiyatının oldukça ucuz olduğunu belirttiler.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü, tanesi 80 TL'den satılıyor - Son Dakika

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