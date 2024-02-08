Samsun\'da Şeftali, Kiraz ve Vişne Üretimi Yapılıyor

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde toplam 4 bin 378 dekar alanda 9 bin 131 ton şeftali, 412 dekar alanda 2013 ton kiraz ve 196 dekar alanda 762 ton vişne üretimi yapıldığını belirterek, "Hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemler öncelikli ve önemlidir. Meyve bahçelerinde yabancı ot mücadelesi ve budamalarda kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi de ayrıca önemlidir" dedi.

Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığını oluşturan bakteri, başta kiraz ve kayısı olmak üzere sert çekirdekli meyve ağaçlarında hastalığa neden oluyor. Hastalık etmeni, optimum gelişme sıcaklığı 28-30 santigrat derece, maksimum 35, minimum 1 santigrat derece altında ve termal ölüm noktası 51 santigrat derece olan bir bakteri olarak biliniyor. Enfeksiyonlar sonbahar mevsiminde meydana gelirken, bu nedenle bakteri kış mevsimini hasta ağaçlardaki aktif kanserlerde, gözlerde, yaprak ile dallarda, bazı yabancı otlar üzerinde ve dayanıklı çeşitler üzerinde geçiriyor.

Hastalık ve yapılacaklar hakkında açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hastalık etmeni bakterilerin, kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda kışı geçirdiğini, ilkbahar mevsiminde bakterinin bu kanserlerde çoğalıp, yağmurla çiçek ve genç yapraklara yayıldığını söyledi. İl Müdürü Sağlam hastalığın, gözlerdeki çatlaklardan ve budama yerlerindeki yaralardan bitkiye girip yapraklarda küçük, yağ yeşili, sarımtırak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan lekeler oluşturduğunu, yaprakların saçma ile delinmiş bir görünüm aldığını, hastalıklı bölgelerden zamk çıkışının gözlenebileceğini, hastalıklı çiçeklerin solarak, kahverengi renk alarak dalda asılı kaldığını ifade etti.

"Kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi önemli"

Hastalık ile mücadele çalışmaları kapsamında, bahçelerde kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesinin önemine değinen İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemler öncelikli ve önemlidir. Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve kalem kullanılmalı, hastalık belirtisi gösteren dallar 30-60 cm alttan kesilmeli, ağır hastalıklı ağaçlar sökülmeli ve yakılarak imha edilmelidir. Meyve bahçelerinde yabancı ot mücadelesi ve budamalarda kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi de ayrıca önemlidir" diye konuştu.

"Kimyasal mücadele önemli"

Hastalık ile kimyasal mücadelenin önemli olduğunu belirten Sağlam, "Kimyasal mücadelede bakanlığımız tarafından yayınlanan bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozda kullanılmalı, bordo bulamacı uygulaması sonbahar mevsiminde yaprakların yüzde 75'i döküldükten sonra 1. uygulama ve ilkbahar mevsiminde gözler uyanmadan önce 2. uygulama olmak üzere yılda iki defa yapılması gerekmektedir. Ayrıca bakanlığımızca her yıl belirlenen bitkisel ürün ve bitki koruma ürünlerine ait kimyasal uygulamalar üretici kayıt defterine kayıt edilmelidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için üreticilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edebilirler. Tüm üreticilerimize hastalıklardan ari bir üretim sezonu diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN