Samsun\'da Şeftali, Kiraz ve Vişne Üretimi Yapılıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde toplam 4 bin 378 dekar alanda 9 bin 131 ton şeftali, 412 dekar alanda 2013 ton kiraz ve 196 dekar alanda 762 ton vişne üretimi yapıldığını belirterek, "Hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemler öncelikli ve önemlidir. Meyve bahçelerinde yabancı ot mücadelesi ve budamalarda kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi de ayrıca önemlidir" dedi.
Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığını oluşturan bakteri, başta kiraz ve kayısı olmak üzere sert çekirdekli meyve ağaçlarında hastalığa neden oluyor. Hastalık etmeni, optimum gelişme sıcaklığı 28-30 santigrat derece, maksimum 35, minimum 1 santigrat derece altında ve termal ölüm noktası 51 santigrat derece olan bir bakteri olarak biliniyor. Enfeksiyonlar sonbahar mevsiminde meydana gelirken, bu nedenle bakteri kış mevsimini hasta ağaçlardaki aktif kanserlerde, gözlerde, yaprak ile dallarda, bazı yabancı otlar üzerinde ve dayanıklı çeşitler üzerinde geçiriyor.
Hastalık ve yapılacaklar hakkında açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hastalık etmeni bakterilerin, kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda kışı geçirdiğini, ilkbahar mevsiminde bakterinin bu kanserlerde çoğalıp, yağmurla çiçek ve genç yapraklara yayıldığını söyledi. İl Müdürü Sağlam hastalığın, gözlerdeki çatlaklardan ve budama yerlerindeki yaralardan bitkiye girip yapraklarda küçük, yağ yeşili, sarımtırak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan lekeler oluşturduğunu, yaprakların saçma ile delinmiş bir görünüm aldığını, hastalıklı bölgelerden zamk çıkışının gözlenebileceğini, hastalıklı çiçeklerin solarak, kahverengi renk alarak dalda asılı kaldığını ifade etti.
"Kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi önemli"
Hastalık ile mücadele çalışmaları kapsamında, bahçelerde kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesinin önemine değinen İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemler öncelikli ve önemlidir. Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve kalem kullanılmalı, hastalık belirtisi gösteren dallar 30-60 cm alttan kesilmeli, ağır hastalıklı ağaçlar sökülmeli ve yakılarak imha edilmelidir. Meyve bahçelerinde yabancı ot mücadelesi ve budamalarda kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi de ayrıca önemlidir" diye konuştu.
"Kimyasal mücadele önemli"
Hastalık ile kimyasal mücadelenin önemli olduğunu belirten Sağlam, "Kimyasal mücadelede bakanlığımız tarafından yayınlanan bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozda kullanılmalı, bordo bulamacı uygulaması sonbahar mevsiminde yaprakların yüzde 75'i döküldükten sonra 1. uygulama ve ilkbahar mevsiminde gözler uyanmadan önce 2. uygulama olmak üzere yılda iki defa yapılması gerekmektedir. Ayrıca bakanlığımızca her yıl belirlenen bitkisel ürün ve bitki koruma ürünlerine ait kimyasal uygulamalar üretici kayıt defterine kayıt edilmelidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için üreticilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edebilirler. Tüm üreticilerimize hastalıklardan ari bir üretim sezonu diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Ekonomi › Samsun'da Şeftali, Kiraz ve Vişne Üretimi Yapılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?