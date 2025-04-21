Samsun\'da Soğuk Hava Balıkçılara Yarar Sağladı

Samsun'da Nisan ayında havaların soğuk gitmesi balıkçılara yaradı.

Denizlerde balık av sezonun kapanmasıyla birlikte mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıkların avlanması yasaklandı. 1 Eylül'e kadar balık satıcıları tezgahlarında olta balıkları haricinde somon, alabalık, uskumru, çinakop ve levrek gibi kültür balıkları satışa sunuyor. Samsun'da şubat ayından itibaren havaların soğuk gitmesi, av sezonu kapansa bile balıkçıların işlerinde bir düşüş olmamasını sağladı.

"Havaların soğuk olması balık satışlarına olumlu yansıyor"

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında olmasının balık satışlarını olumlu etkilediğini ifade eden balık satıcısı Fazlı Altun, "Av sezonu bitti. Tezgahlarda kültür balıkları satılmaya devam ediyor. Alabalık, somon, uskumru, levrek, çipura gibi balıklar satıyoruz. Tek tük ufak kayıkların avladığı hamsi ve istavrit de bulunuyor. Bir süre sonra onlar da görünmez. Alabalık ve somonun kilosu 150 TL'den, çipura kilo 320 TL, levrek kilo 350 TL, Norveç somonu kilo 300 TL'den satışa sunuluyor. İşlerimiz sezon bitmesine rağmen gayet iyi. Havaların soğuk gitmesi balık satışına olumlu yansıyor. Hava sıcak olunca pek balık satılmıyor" dedi.

Vatandaşlar da soğuk havalarda balıkların güzel tüketildiğini, havalar ısındıkça ise iştahlarının başka yiyeceklere doğru kaydığını söylediler. - SAMSUN