Samsun'da Son 5 Yılda 123 Bin 400 Konut Türk Vatandaşlarına, 2 Bin 95 Konut Yabancılara Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Son 5 Yılda 123 Bin 400 Konut Türk Vatandaşlarına, 2 Bin 95 Konut Yabancılara Satıldı

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, son 5 yılda Samsun'da 123 bin 400 konutun Türk vatandaşlarına, 2 bin 95 konutun ise yabancılara satıldığını açıkladı. Konut satışlarından elde edilen gelirin ise son 5 yılda Samsun'da 2,5 milyar TL olduğu belirtildi.

30.06.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, "Son 5 yılda kendi ülke vatandaşımız Samsun'dan 123 bin 400, yabancılar ise 2 bin 95 konut satın aldı" dedi.

Konut satış istatistikleri hakkında bilgi veren Müdür Yılmaz Uzun, "Bu tür veriler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve her yıl TÜİK tarafından da açıklanmaktadır. Samsun genelinde taşınmaz edinen ülke vatandaşları Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelerden oluşuyor. Son 5 yıl içerisinde 2 bin 95 konutun yabancılar tarafından edinildiği görülmektedir. Son 5 yıl içerisinde kendi ülke vatandaşımız ise Samsun'da 123 bin 400 konut edindiler" diye konuştu.

"Hazineye 2,5 milyar TL gelir"

Müdür Uzun, konut satışlarının Hazineye sağladığı gelirle ilgili ise şunları söyledi:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak müdürlüklerimiz tarafında Hazineye gelir olarak aktarılan kaynak miktarı yapmış olduğumuz işlem hacmi ile doğru orantılı olarak her yıl artış göstermektedir. Son 5 yılda Türkiye genelinde yapmış olduğumuz işlemler karşılığında yaklaşık 170 milyar TL'lik bir miktarın Hazineye gelir olarak aktarıldığı, Samsun genelinde baktığımızda bu işlemin son 5 yıl içerisinde 2 buçuk milyar TL civarında olduğu görülmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yılmaz Uzun, Samsun, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Son 5 Yılda 123 Bin 400 Konut Türk Vatandaşlarına, 2 Bin 95 Konut Yabancılara Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Son 5 Yılda 123 Bin 400 Konut Türk Vatandaşlarına, 2 Bin 95 Konut Yabancılara Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement