Samsun'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Mühürlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Mühürlendi

Samsun\'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Mühürlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait 5 market, ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürlendi. 3 market ruhsat harcını ödeyerek açılırken, 2 market kapatıldı.

11.11.2024 17:00  Güncelleme: 17:03
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Samsun'un Atakum ilçesinde 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen 5 Tarım Kredi Kooperatifi marketinin 3'ünün ruhsat harcı ödendi, 2 market ise kooperatifçe kapatıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin Atakum ilçesinde bulunan 5 marketi, Atakum Belediyesi tarafından 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Kooperatif, mühürlenen marketlerin camlarına "Atakum Belediyesi'nin istemiş olduğu yüksek ruhsat harcı sebebiyle mağazamız satışa kapatılmıştır" şeklinde yazılar astı.

Atakum Belediyesi de yazının asılmasını kınayarak, "Atakum Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde ulusal marketlerin şube açabilmesi için kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda iş yeri ruhsat harcı ücretlerini 2024 yılı için 18.10.2023 tarihli meclis kararı ile 200 bin TL olarak belirlemiştir. İlçe sınırlarımız içerisinde ulusal market statüsünde olan TK Tarım Kredi Kooperatifleri 2023 yılının 12. ayına kadar 8 adet kooperatif marketi iş yeri açma ruhsatı izni almış olup, bu 8 markete ilave olarak 2023 yılının 12. ayında 3 adet, 2024 yılının 1. ayında 1 adet ve 2024 yılının 9. ayına 1 adet daha olmak üzere belediyemize 5 adet market ruhsat başvurusunda bulunmuştur. Bu 5 marketten 3 tanesi 12 aydır, 1 tanesi 10 aydır, diğer 1 tanesi de 3 aydır yasa ve yönetmelikleri tanımadan ruhsatsız bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmüşlerdir" açıklamasında bulundu.

Asılan yazı ve yapılan açıklama ile tırmanan ruhsat krizi, Tarım Kredi Kooperatifi'nin 3 marketin ruhsat harcını ödemesi ile çözüldü. Ancak Tarım Kredi Kooperatifi kendi planlaması dahilinde Atakum'da ruhsatını ödemediği 5 marketin 2'sini kapattı. 3'ünü ise market başı 200 bin TL olan ruhsat bedelini ödeyerek tekrar hizmete açtı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Mühürlendi - Son Dakika

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