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Samsun Valisi, 'Turizm ve Arkeoloji' Toplantısında Konuştu - Son Dakika
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Samsun Valisi, 'Turizm ve Arkeoloji' Toplantısında Konuştu

Samsun'un kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla 'Turizm ve Arkeoloji' toplantısı düzenlendi. Vali Orhan Tavlı, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha da güzelleştirmek için bu toplantıyı organize ettiklerini belirtti. Toplantıda arkeoloji, tarih-coğrafya ve ziraat-biyoloji alanlarında çeşitli konular ele alındı.

Samsun Valisi, \'Turizm ve Arkeoloji\' Toplantısında Konuştu
04.01.2024 - 16:08,
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'Turizm ve Arkeoloji' toplantısında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Şehrimizi daha da güzelleştirmek için böyle bir toplantı organize ettik" dedi.

Samsun'un kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla 'Turizm ve Arkeoloji' toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, "Samsun, güçlü bir eğitim şehri. Kadim şehir olmasının getirdiği en büyük özelliklerden birisi de ilk çağlardan beri bütün medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyada bulunuyor olmasıdır. Samsun şehri, tarihin çok farklı evrelerinde çeşit çeşit medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bizler de şehrimizi daha da güzelleştirmek için böyle bir toplantı organize ettik. Toplantıdan taze bilgilerle ayrılacağımı ümit ediyorum. İşinin uzmanı hocalarımızla burada tarihi, arkeoloji ve güzel sanatlar boyutunda fikir alışverişi yapma şansını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Üniversite olarak şehrin vizyonuna nasıl katkı sağlayabileceğimizi istişare etmek için böyle bir toplantı düzenledik. Kurumlar arası işbirliği ile fikir alışverişinde bulunacağız. Ayrıca proje çalışmaları da yapmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda arkeoloji alanında; Samsun kazılarında çıkarılan eserlerin müzelerde sergilenmesi, Samsun'da arkeolojik çalışma sayısının artırılması ve bu alanla ilgili sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi talep edildi.

Tarih-coğrafya alanında; Samsun yöresinin yer şekilleri bakımından zengin bir yerleşim alanı olduğu belirtildi. Yer bilimleri, toprak türü, ürün çeşitliliği üzerine geniş çaplı bir çalışma yapılarak rapor çıkarılması gerekliliği tartışıldı. Ayrıca şehre özgü kültürel eserlerin benzerlerini şehrin uygun yerlerine yerleştirilmesi ya da satılan yerlerin alınıp görünür yerlere taşınarak görünür hale getirilmesinin sağlanması gerektiği söylendi.

Biyoçeşitlilik müzesi oluşturulması

Son olarak Ziraat ve Biyoloji alanında ise; ilerleyen süreçlerde biyolojik çeşitliliğin azalacağı öngörülerek biyoçeşitlilik müzesi oluşturulması konusu ele alındı. Aynı zamanda botanik bahçesi projesi yapılması ile bir turizm destinasyonu oluşturulabileceği değerlendirildi. Samsun'a özgü tarımsal ürünlerin standardizasyonunun sağlanması için altyapı çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen toplantıya ayrıca; Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, akademisyenler ve kamu temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Samsun Valisi, 'Turizm ve Arkeoloji' Toplantısında Konuştu - Son Dakika


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