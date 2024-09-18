Samsun'da Turizme Yönelik Eğitimler Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Turizme Yönelik Eğitimler Başladı

Samsun\'da Turizme Yönelik Eğitimler Başladı

Samsun'da ulusal ve uluslararası fuarlara katılım için eğitimler düzenleniyor, bağlar güçlendirilecek.

18.09.2024 16:55
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Samsun Valiliği'nin başvuru sahibi olduğu "Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda Etkili Tanıtım İçin Kurumsal Kapasite Oluşturulması Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Eylül tarihleri boyunca, yaklaşık 60 kişiden oluşan turizm profesyonelinin katılımıyla uygulanacak eğitim programında; "Fuar Katılımından Verim Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyız?", "Fuar Ziyaretinde Kaliteli Görüşmeler Nasıl Yapılır? "Fuar Etkinliklerinden Verimli Bağlantı Nasıl Kurulur?", "İkili Görüşme Programlarında Nasıl Müşteri Bulunur?", "Fuar Toplu Katılımlarında Koordinasyon Nasıl Sağlanır?" başlıkları ele alınıyor.

Fuarlara yönelik çalışma grubuna danışmanlık verilecek

Proje, Samsun ilindeki turizm paydaşlarının ve tedarikçilerinin fuar katılımlarından daha fazla fayda elde etmesi, fuarlardaki potansiyel ziyaretçiler ve turizm aktörleri ile daha iyi ticari bağlar kurması ve fuardan müşteri bulma amacına uygun olarak fuar öncesi ve sonrasındaki çalışma süreçlerini geliştirmesine yönelik ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Eğitim bileşeninin tamamlanmasının ardından düzenlenecek danışmanlık bileşeni kapsamında; Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ve Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) gibi ulusal ve katılım sağlanması öngörülen diğer fuarlarla ilgili çalışma grubu oluşturulacak. Bu çalışma grubu ile birlikte tanıtıma yönelik mevcut malzeme ve ürünlerin analiz edilmesi, gastronomi, deniz turizmi, sağlık turizmi ve doğa turizmi alt başlıklarında öne çıkarılacak tema, ürün, hizmet, içerik ve mesajların tanımlanması, belirlenen içeriklerden hareketle görsel tasarımların oluşturulması ve stant tasarımlarının çalışılması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Turizm, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Turizme Yönelik Eğitimler Başladı - Son Dakika

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