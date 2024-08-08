Samsun\'da Ulaşım Tarifeleri Güncellendi

Ekonomi

Samsun'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) belirlenen yeni dolmuş ve taksi tarifesi Ağustos ayı itibarıyla uygulanmaya başladı.

UKOME, şoförlerden gelen talep üzerine toplu ulaşımda kullanılacak yeni fiyat tarifesini belirledi. Ağustos ayından itibaren uygulamaya konulan yeni fiyat tarifesinde hafif raylı sistem, kenti içi otobüs hatları, taksi-dolmuş hatları, öğrenci-personel servis taşımacılığı, ticari taksi taşımacılığı, ilçe, şehir ve ilçeler arası taşımacılık ücretlerinde bir takım güncellemeler yapıldı.

Taksi dolmuş hatları fiyat tarifesi

Merkez ilçelerde hizmet veren 1., 2., 3. ve 4. Taksi Tolmuş Hatları fiyat tarifesi tam 17 TL'den 21 TL'ye, öğrenci 14 TL'den 16 TL'ye yükseltildi.

İlçe, şehir merkezi ve ilçeler arası minibüs hatları fiyat tarifesi

Batı ilçelerinden Alaçam-Samsun arası tam 67 TL'den 85 TL'ye, öğrenci 54 TL'den 67 TL'ye, Bafra – Samsun arası tam 51 TL'den 62 TL'ye, öğrenci 41 TL'den 52 TL'ye, 19 Mayıs - Samsun tam 34 TL'den 40 TL'ye, öğrenci 27 TL'den 33 TL'ye ve Yakakent - Samsun tam 73 TL'den 90 TL'ye, öğrenci 59 TL'den 73 TL'ye çıkarıldı.

Doğu ilçelerinden Terme- Samsun arası tam 59 TL'den 75 TL'ye, öğrenci 47 TL'den 60 TL'ye, Çarşamba - Samsun tam 43 TL'den 52 TL'ye, öğrenci 35 TL'den 42 TL'ye, Ayvacık-Samsun arası tam 58 TL'den 73 TL'ye, öğrenci 47 TL'den 60 TL'ye ve Salıpazarı-Samsun arasında tam 54 TL'den 68 TL'ye, öğrenci ise 43 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.

Güney ilçelerinden Vezirköprü-Samsun arası tam 95 liradan 120 liraya, öğrenci 76 liradan 95 liraya, Havza-Samsun tam 73 liradan 90 liraya, öğrenci 59 liradan 73 liraya, Ladik-Samsun tam 72 TL'den 90 TL'ye, öğrenci 58 liradan 72 liraya, Asarcık-Samsun tam 65 TL'den 80 TL'ye, öğrenci 52 liradan 65 liraya ve Kavak-Samsun arası da tam 53 liradan 65 liraya, öğrenci de 43 liradan 50 liraya çıkartıldı.

Ticari taksi fiyat tarifesi

Ticari taksi fiyat tarifesinde ise mevcut tarifede 46 TL olan taksimetre açılış ücreti 90 TL'ye çıkartıldı. Kilometre başı 17 TL olan ücret 20 TL'ye çıkartılırken, dakika başına 2 TL olan bekleme ücreti de 2,5 TL'ye yükseltildi.

Öğrenci ve personel servis taşımacılığı fiyat tarifesi

Öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücreti güzergah uzunluğu 0-3 kilometre (km) arası 1132 TL, 3-4 km arası 1180 TL, 5-7 km arası 1228 TL, 7-9 km arası 1276 TL, 9-11 km arası 1324 TL, 11-13 km arası 1372 TL, 13-15 km arası 1420 TL, 15-17 km arası 1468 TL, 17-19 km arası 1516 TL, 19-21 km arası 1564 TL, 21-23 km arası 1612 TL, 23-25 km arası 1660 TL ve 25 km'den sonra 1060 TL + 24 TL x km olarak ücret hesaplanıyor. - SAMSUN