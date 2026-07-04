Üreten kadınların gücünü artıracak adımlar - Son Dakika
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Üreten kadınların gücünü artıracak adımlar

Üreten kadınların gücünü artıracak adımlar
04.07.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
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Samsun'da kadın emeğini katma değerli ürünlere dönüştürmek ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla 'Üreten Kadının Desteklenmesi İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 19 kadın kooperatifi, 200 kadın ortak ve sağlanan hibeler ele alındı.

Samsun'da kadınların üretim süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması, kadın emeğinin katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi amacıyla "Üreten Kadının Desteklenmesi İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda(OKA) düzenlenen toplantıda, kadınların mevcut üretim kapasitesi, üretilen ürünlerin pazarda daha güçlü yer bulabilmesi için atılması gereken adımlar ile kadın kooperatifleri, halk eğitim merkezleri ve benzeri üretim kanalları aracılığıyla ortaya çıkan emeğin tasarım odaklı, sürdürülebilir ve nitelikli ürünlere dönüştürülmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda Samsun genelinde aktif olarak faaliyet gösteren 19 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifinde yaklaşık 200 kadın ortağın yer aldığı belirtildi. Kooperatiflerden 13'ünün Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen KOOPDES hibe desteğinden yararlandığı, 2020-2024 döneminde kooperatiflerin ihtiyaçları için toplam 2 milyon 990 bin TL doğrudan hibe desteği sağlandığı ifade edildi.

Kadınların üretime nitelikli katılımını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine de değinilen toplantıda, kentte faaliyet gösteren 17 halk eğitimi merkezinin koordinasyonunda 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kapsamlı kurs programları düzenlendiği bildirildi. Bu kapsamda kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik 1 bin 129 mesleki ve teknik kurs açıldığı, kurslardan 14 bin 867 kadının yararlandığı kaydedildi.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ilgili kurum müdürleri, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve üreten kadınlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreten kadınların gücünü artıracak adımlar - Son Dakika

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