Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi - Son Dakika
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Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi

09.03.2022 17:36
Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi

Samsun'da devam eden gübre denetimlerinde uygunsuz olduğu tespit edilen 8 bin 650 kilo gübre imha edildi.

Samsun'da devam eden gübre denetimlerinde uygunsuz olduğu tespit edilen 8 bin 650 kilo gübre imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince gübre bayilerine gidilerek yılda en az iki kere rutin denetimler yapılıyor. Ayrıca 17 ilçede yapılan denetimler sonucunda; farklı dağıtıcılardan alınan ürünlerde içerik belirleme amaçlı numuneler analize gönderiliyor. Analiz sonuçları uygunsuz çıkan gübrelerle ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulanıyor. İl ve ilçe müdürlüklerine gelen 'sahte gübre' ihbarları da değerlendirilerek gerekli işlemler yapılıyor. Piyasada gübre fiyatlarındaki dalgalanma ve anormal hareketlilikler bakanlığa günlük bildiriliyor.

Salıpazarı ilçesinde müdürlük gübre birimince yapılan piyasa gözetim ve denetim çalışmaları sırasında; ilçede faaliyet gösteren bir gübre dağıtıcısından alınan NP DAP (18,46-0) ticari isimli gübrenin analizi uygun çıkmaması sonucunda, 8 bin 650 kg (173 adet 50 Kg'lık torbalar) yediemine alınarak bayiye teslim edildi ve satışı durduruldu. Ürünle ilgili 4703 sayılı Kanun'un 12. maddesinin 'a' bendine göre idari para cezası uygulandı. Ürün üreticisi tarafından geriye alınmadığından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan komisyon kararı ile Büyükşehir Belediyesi çöp dökme istasyonunda imhası yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili açıklamasında, "İl Müdürlüğümüz olarak, 17 ilçede toplam 37 gübre denetçisi ile piyasa gözetim ve denetim çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda çiftçilerimizin gübre alırken; bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerince yetkilendirilmiş ve gübre dağıtıcılık belgesi sahibi olan firmalardan alması, gübre çuvalının veya ambalajının üzerindeki bandrol ve barkodlarının bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yine çuvalların üzerinde tescil ve lisanslarının olup olmadığına bakılması, ambalajı açık gübrelerin kesinlikle alınmaması ve tarihi geçmiş ürünlerin satın alınmaması konularına dikkat etmeleri, satın alınan gübrenin cinsi ve miktarı kadar kendi TC Kimlik numaralarına çıkış yapmaları konusunda bayileri bilgilendirmeleri gerekmektedir" dedi. - SAMSUN

Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi
Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi
Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi
Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi

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Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da uygunsuz çıkan 8 bin 650 kilo gübre imha edildi - Son Dakika


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