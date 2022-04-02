Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor - Son Dakika

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bir özelliği ile dikkat çekiyor. Bu bölümden okuyan öğrenciler henüz mezun olmadan iş bulabiliyor.Bünyesinde bulundurduğu CNC makineleri, bilgisayarlar, atölyeler, 3 boyutlu yazıcılar gibi birçok teknik imkana sahip olan OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü'nde şu an aktif olarak 60 öğrenci öğrenim görüyor.

"MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZ BOŞTA KALMIYOR"

Samsun sanayisinin eleman ihtiyacını karşılamakta kimi zaman zorlandıklarını ifade eden Öğr. Gör. Yusuf Yakut, "Öğrencilerimiz Samsun genelinde makine ve metal üzerine eğitim olan 2 yıllık bölüm Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü'nü tercih ederek geliyorlar. Burada genellikle saç, metal kalıpçılığı ve plastik hacim kalıpçılığı eğitimleri görmekteler. Bunların tasarımları, çizimleri, modellemeleri ve devamında imalat süreçleri ile birlikte örnek kalıpları bitirmek suretiyle mezun olmaktalar. Sanayimizin genellikle ağır sanayi olduğundan ana sanayi üreticileri ve onun altında küçük sanayi içerisindeki bütün kalıp imalatçıları, medikal firmaları ve bununla birlikte medikal el aletleri üreten bütün firmalar eleman ihtiyacını bizim Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü'nden karşılıyorlar. Bunun nedeni 2 yıllık olarak Samsun'da temel CNC eğitimi veren, bilgisayar destekli çizim eğitimi ve üretim veren tek program olmasıdır. Bundan dolayı sanayinin elaman ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Mezun öğrencilerimizin genel itibarıyla neredeyse hiç boşta kalmıyor" dedi.

"HER SENE ORTALAMA 30 ÖĞRENCİ MEZUN VERİYORUZ"

Öğrencilerin mezun olmadan iş talebi aldığını belirten Yakut, "Çok fazla iş talebi geliyor. Sanayinin aslında tam anlamda ihtiyacını yeteri kadar karşılayamamaktayız. Çünkü talep çok fazla, öğrenci sayısı ise belirli sayıda. Öğrenci sayısının artması ile birlikte tabii ki ihtiyaç ve talepler daha düzenli karşılanabilir. Fakat atölye altyapısı içinde uygulamalar içinde belirli bir öğrenci kapasitesi alınması gerekiyor. Bugün bizim sanayimiz içindeki en temel ihtiyaç; üretim bilen, imalat bilen, teknik resmi üretim amaçlı bilen bununla birlikte CNC makinelere hakim öğrenci ihtiyacıdır. Bunu karşılamak için elimizden geldiğince laboratuvar imkanlarımız çok iyi. CNC, 3 boyutlu yazıcılarımız, tezgahlarımız gibi imkanlarımız mevcut. Her sene ortalama 30 öğrenci mezun veriyoruz. 'Ben bu işi yapacağım' diyen hiçbir öğrenci boşta kalmamaktadır" diye konuştu.

Birçok lisans ve yüksek lisans bölümlerinden daha fazla iş bulma imkanını öğrencilerine sunan Yeşilyurt Demir Çelik MYO Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü'nde eğitim devam ediyor.