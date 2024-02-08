SAMSUN (İHA) – Samsun'dan ihraç edilen hayvansal ürünler milyonlarca döviz olarak Türkiye'ye geri döndü.
2023 yılında Samsun'dan yurt dışına 108 ton balık unu, 6 bin 23 ton balık yağı, 4 bin 890 ton balık, 54 ton tıbbi sülük, 300 ton deniz salyangozu eti, 16 ton deniz salyangozu kapağı, 386 ton bal, 19 ton piliç eti, 23 ton hayvansal yan ürün, 97 ton da sıvı gübre ihraç edildi. Bu satışlardan Türkiye'ye 61 milyon 531 bin dolar, 16 milyon 432 bin euro, 42 bin sterlin ve 6 milyon 234 bin TL kazanç elde edildi.
En çok ihraç edilen ürün 307 adet ihracat ile balık oldu. Balık ihracatını 189 ihracat ile kanatlı hayvan ile ürünleri, 16 ihracat ile balık yağı ve 15'er ihracat ile bal ve deniz salyangozu ihracatı takip etti.
Samsun'da 2023 yılında 13 bin 966 adet büyükbaş, 23 bin 348 adet küçükbaş ve 8 milyon 717 bin adet de kanatlı hayvan kesildi. Kesilen büyükbaşlardan 4 bin 795'i küçükbaşlardan da 2 bin 135'i dişi hayvanlardan oluştu. - SAMSUN
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