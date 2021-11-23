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Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı - Son Dakika

Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı

23.11.2021 17:28
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Gurme 2021 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, tören ile açıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Gurme 2021 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, tören ile açıldı.

GURME 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışı, protokol üyelerinin katılı ile yapıldı. 50'ye yakın ilden 82 firmanın sunduğu farklı lezzetleri ziyaretçilerin tatma fırsatı bulacağı fuarda birbirinden güzel yöresel lezzetler 28 Kasım akşam saatlerine kadar tadılabilecek.

Murzioğlu: "Samsun'dan 9 lezzet tescillendi"

Fuarın Samsun'daki lezzetlerin tanıtılması ve tescillenmesi için de bir fırsat olduğunu ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bereketli Anadolu toprakları geçmişten bugüne yüzlerce medeniyete ev sahipliği yaptı. Bunun neticesinde geçmişten gelen kadim bilginin ışığında birbirinden kıymetli gastronomi unsurları bizlere miras kaldı. Biz bu yöresel değerlerimizin yeni yeni farkına varıyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerle ile uluslararası platforma da yeni yer buluyoruz. Marka değeri yüksek içinde yüzyıllık deneyim barındıran bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Gastronominin yükselen trend olmasıyla birlikte yöresel ürünlerimiz daha da önem kazandı. Bugün Türk Standartları Enstitüsünün sayfasına baktığımızda Samsunumuzdan sadece 9 lezzetimizin tescillendiğini görüyoruz. Gastronomik lezzetlerimizden mısır pastası, mısır çorbası, karalahana çorbası ve sarması, Bafra kaymağı, Çarşamba susamsız simidi, kırçan otu bir çırpıda aklıma gelenler. Şüphesiz bu sayı kat be kat daha fazla. Bize düşen bu sayıyı artırmak, değerleri korumak ve sürdürülebilir kılmaktır. Diliyorum bu fuar bizim gelenekselleşen fuarlarımızdan biri olur ve Samsun'un markalaşma sürecine katkı sağlar. GURME 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum" dedi.

Açılış programına ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri açılışın ardından Türkiye'nin farklı yerleriyle özdeşleşen yöresel lezzetleri tadarak, bilgi aldı. - SAMSUN

Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı
Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun Gurme 2021 Fuarı açıldı - Son Dakika
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