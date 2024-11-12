Samsun Havalimanı'nda Yolcu Trafiği 1,2 Milyon - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun Havalimanı'nda Yolcu Trafiği 1,2 Milyon

Samsun Havalimanı\'nda Yolcu Trafiği 1,2 Milyon

2024 Ekim döneminde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1.229.698 oldu.

12.11.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 10 aylık dönemde yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 117 bin 207, dış hat yolcu trafiği 16 bin 676 oldu. Böylece Ekimde toplam 133 bin 883 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Ekim ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1321, dış hatlarda 121 olmak üzere toplamda 1442'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 1251 ton oldu.

10 aylık (2024 Ocak-Ekim) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698, uçak trafiği 11 bin 978, yük trafiği ise 12 bin 124 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Havalimanı'nda Yolcu Trafiği 1,2 Milyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
10:05 Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı
09:54 Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı
09:53 İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
09:31 Galatasaray’dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama
09:27 Krediler borç batağına dönüştü Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır
09:25 Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 00:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Havalimanı'nda Yolcu Trafiği 1,2 Milyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.