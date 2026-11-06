Samsun Havza'da 5 üreticinin çilek fideleri toprakla buluştu - Son Dakika
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Samsun Havza'da 5 üreticinin çilek fideleri toprakla buluştu

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Samsun Havza\'da 5 üreticinin çilek fideleri toprakla buluştu
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında Havza'da 5 üreticiye dağıtılan çilek fidelerinin dikimi yapıldı. Üreticilere damla sulama, malç naylonu, gübre ve su deposu verildi; desteklerle maliyetlerin azaltılması ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla yürütülen "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Havza ilçesinde 5 üreticiye dağıtılan çilek fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla üreticilere çilek fidelerinin yanı sıra damla sulama sistemleri, malç naylonu, gübre ve su depoları da teslim edildi. Sağlanan desteklerle üretim maliyetlerinin azaltılması ve ilçede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde alternatif gelir kaynakları oluşturulması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretiminin artırılmasını amaçlayan projeyle özellikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesi planlanıyor. Projede, ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar meyve verebilen yediveren türü Albion çilek çeşidi tercih edildi. Verimliliği ve uzun hasat dönemiyle öne çıkan Albion çeşidinin yanı sıra Havza'nın kendine özgü aromasıyla bilinen yerli çileğinin de daha geniş alanlarda yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Fide dikimleriyle ilçede çilek üretiminin geliştirilmesi, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir BelediyesiEkonomiSamsunGüncelHavzaSon Dakika

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