Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü, 92 dekardaki 7 milyon kesme çiçek üretimini inceledi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü, 92 dekardaki 7 milyon kesme çiçek üretimini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme Sakarlı Mahallesi'ndeki kesme çiçek seralarında inceleme yaptı. Kentte 92 dekar kesme çiçek alanında yıllık 7 milyon adedin üzerinde üretim yapılırken, modern teknik ve pazarlamayla kapasitenin artırılması hedefleniyor.
Samsun'da 92 dekar alanda gerçekleştirilen kesme çiçek üretiminde yıllık 7 milyon adedin üzerinde ürün elde edilirken, sektörün üretim kapasitesinin ve katma değerinin artırılması hedefleniyor.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme'nin Sakarlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kesme çiçek seralarını ziyaret ederek üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, Nazike Taşpınar ve Mustafa Yiğit Öztürk'e ait seralarda incelemelerde bulundu.
İl genelinde yaklaşık 238 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılırken, bunun 92 dekarında kesme çiçek yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Başta gül ve gerbera olmak üzere kasımpatı, lilyum, karanfil ve lisianthus gibi ürünlerin yetiştirildiği kentte, yıllık 7 milyon adedin üzerinde kesme çiçek üretiliyor.
İl Müdürü Kemal Yılmaz, sektörde hedefin yalnızca üretim alanlarını genişletmek olmadığını belirterek, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart üretimin artırılması ile pazarlama imkanlarının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.
Terme'deki ziyarette üreticilerin sorunları ve sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.
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