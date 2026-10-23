Samsun Kavak'ta kadın üreticinin lavanta bahçesine Tarım ve Orman Müdürü konuk oldu - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta kadın üreticinin lavanta bahçesine Tarım ve Orman Müdürü konuk oldu

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Samsun Kavak\'ta kadın üreticinin lavanta bahçesine Tarım ve Orman Müdürü konuk oldu
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Samsun Kavak'ta kadın üreticinin lavanta bahçesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve heyet tarafından ziyaret edildi. Heyet, üretim süreci hakkında bilgi alarak alternatif tarımsal üretim ve kırsal kalkınma açısından incelemelerde bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan kadın üretici Özden Özçelik'in bahçesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Bekdemir Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, üretim alanında incelemelerde bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal ve Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Demir ile birlikte, kadın üretici Özden Özçelik'in işlettiği lavanta bahçesini ziyaret etti.

Ziyarette Özçelik'ten lavanta yetiştiriciliği, üretim süreci ve bahçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, üretim alanını gezerek incelemelerde bulundu. Kadın üreticinin tarımsal faaliyetleri, ilçede alternatif üretim alanlarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunan girişimler kapsamında değerlendirildi.

Kadın girişimciliği ve alternatif tarımsal üretim

Kavak ilçesi Bekdemir Mahallesi'nde faaliyet gösteren lavanta bahçesi, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif bitkisel üretim alanlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Kadın üretici Özden Özçelik'in yürüttüğü çalışmalar, kırsal alanda kadınların üretim faaliyetlerindeki rolünü ve tarımsal girişimciliğin yerel ekonomiye sağlayabileceği katkıları da gündeme taşıdı.

Lavanta gibi alternatif bitkilerin yetiştiriciliği, uygun üretim şartlarının sağlanması ve pazar imkanlarının değerlendirilmesiyle tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesine imkan sunuyor. Bu tür girişimler, kırsal bölgelerde üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel kaynakların değerlendirilmesi bakımından da önem taşıyor. Ziyaret sırasında bahçedeki üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, tarımsal üretimin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve alternatif üretim alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Kavak OSB'de faaliyet gösteren firmaya ziyaret

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kavak Kaymakamı Taha Genç ile birlikte Kavak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Kaanlar firmasını da ziyaret etti. Ziyarette firma sahibi Abdullah Kaan'dan üretim tesisi, firmanın faaliyet alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz ve Genç, ardından üretim tesisini gezerek işletmenin faaliyetlerini yerinde inceledi. Bölgedeki işletmelerin çalışmalarını yakından tanımak ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Kemal YılmazEkonomiSamsunTarımKadınSon Dakika

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