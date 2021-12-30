Üye Girişi
Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında - Son Dakika

Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında

30.12.2021 14:10
Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da 1 milyon 329 bin 97 kişinin sosyal güvenlik kapsamında olduğunu, bu sayının il nüfusunun yüzde 98,01'ine tekabül ettiğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da 1 milyon 329 bin 97 kişinin sosyal güvenlik kapsamında olduğunu, bu sayının il nüfusunun yüzde 98,01'ine tekabül ettiğini söyledi. Dağlı, 2016 yılında 79 bin 315 olan sigortalı kadın sayısının, 2021 yılında 96 bin 929'a çıktığını, 2016 yılında 24 bin 136 olan SGK'ya kayıtlı iş yeri sayısının da 2021 yılında 28 bin 923'e ulaştığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü(SGK) Ünal Kaya, İl Müdür Yardımcıları ve İlçe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri ile toplantı yaparak sigortalı ve işveren işlemleri, emeklilik ve emeklilik sonrası işlemler, sağlık kurulu işlemleri, hastanelere rehberlik işlemleri, sigortalıların sağlık ve emeklilik işlemleri, fatura kontrol ve ödeme işlemleri, meslek hastalığı ve iş kazası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantı sonunda açıklama yaparak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün müstakil binasında modern ve ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet sunduğunu ve 14 ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ile vatandaşların İl Müdürlüğüne gelmeden işlemlerini gerçekleştirebildiğini belirten Vali Dağlı, "2021 yılı verilerine göre ilimizde 1 milyon 329 bin 97 kişi sosyal güvenlik kapsamında olup bu sayı il nüfusumuzun yüzde 98,01'ine tekabül etmektedir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişi sayısı 122 bin 822 kişi olup 92 bin 901 kişinin primi devletimiz tarafından ödenmektedir. İlimizde 4/a, 4/b ve 4/c aktif sigortalı sayısı 327 bin 594'tür. 2016 yılında ilimizde zorunlu sigortalı kadın sayısı 79 bin 315 ve sigortalılar içerisindeki oranı yüzde 29,94 iken bu sayı ve oran her yıl düzenli olarak artış göstererek 2021 yılında zorunlu sigortalı kadın sayısı 96 bin 929'a, sigortalılar içerisindeki oran ise yüzde 33,01'e ulaşmıştır. Aktif çalışan kadın sigortalı sayısında her yıl düzenli olarak görülen artışın çok daha yüksek seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Yıllara göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı iş yeri sayısına baktığımızda ise ilimizde 2016 yılında iş yeri sayısı 24 bin 136 iken bu sayı 2021 yılında 28 bin 923'e ulaşmıştır. 2021 yılında 21 adet hastane, tıp ve diyaliz merkezinin fatura kontrolü ve ödemesi yapılarak hastanelerimize rehberlik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca toplamda ilimizde 593 optik ve eczanelerin fatura kontrolü ve ödemesi, 922 firma ve eczane ile tıbbi malzeme sözleşmesi yapılmıştır" dedi.

Vali Dağlı açıklamasının devamında, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından karşılaşılan sorunların çözümü, verimliliğin artırılması, daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet verilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek çalışmalarından dolayı İl Müdürü Ünal Kaya nezdinde tüm personele teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında

YORUMLAR
500

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zülkif Dağlı, Hisarcık, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında - Son Dakika Ekonomi


Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi:..         
13:08
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi         
08:11
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement