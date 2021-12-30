Samsun nüfusunun 98,01'i sosyal güvenlik kapsamında

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da 1 milyon 329 bin 97 kişinin sosyal güvenlik kapsamında olduğunu, bu sayının il nüfusunun yüzde 98,01'ine tekabül ettiğini söyledi. Dağlı, 2016 yılında 79 bin 315 olan sigortalı kadın sayısının, 2021 yılında 96 bin 929'a çıktığını, 2016 yılında 24 bin 136 olan SGK'ya kayıtlı iş yeri sayısının da 2021 yılında 28 bin 923'e ulaştığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü(SGK) Ünal Kaya, İl Müdür Yardımcıları ve İlçe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri ile toplantı yaparak sigortalı ve işveren işlemleri, emeklilik ve emeklilik sonrası işlemler, sağlık kurulu işlemleri, hastanelere rehberlik işlemleri, sigortalıların sağlık ve emeklilik işlemleri, fatura kontrol ve ödeme işlemleri, meslek hastalığı ve iş kazası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantı sonunda açıklama yaparak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün müstakil binasında modern ve ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet sunduğunu ve 14 ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ile vatandaşların İl Müdürlüğüne gelmeden işlemlerini gerçekleştirebildiğini belirten Vali Dağlı, "2021 yılı verilerine göre ilimizde 1 milyon 329 bin 97 kişi sosyal güvenlik kapsamında olup bu sayı il nüfusumuzun yüzde 98,01'ine tekabül etmektedir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişi sayısı 122 bin 822 kişi olup 92 bin 901 kişinin primi devletimiz tarafından ödenmektedir. İlimizde 4/a, 4/b ve 4/c aktif sigortalı sayısı 327 bin 594'tür. 2016 yılında ilimizde zorunlu sigortalı kadın sayısı 79 bin 315 ve sigortalılar içerisindeki oranı yüzde 29,94 iken bu sayı ve oran her yıl düzenli olarak artış göstererek 2021 yılında zorunlu sigortalı kadın sayısı 96 bin 929'a, sigortalılar içerisindeki oran ise yüzde 33,01'e ulaşmıştır. Aktif çalışan kadın sigortalı sayısında her yıl düzenli olarak görülen artışın çok daha yüksek seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Yıllara göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı iş yeri sayısına baktığımızda ise ilimizde 2016 yılında iş yeri sayısı 24 bin 136 iken bu sayı 2021 yılında 28 bin 923'e ulaşmıştır. 2021 yılında 21 adet hastane, tıp ve diyaliz merkezinin fatura kontrolü ve ödemesi yapılarak hastanelerimize rehberlik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca toplamda ilimizde 593 optik ve eczanelerin fatura kontrolü ve ödemesi, 922 firma ve eczane ile tıbbi malzeme sözleşmesi yapılmıştır" dedi.

Vali Dağlı açıklamasının devamında, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından karşılaşılan sorunların çözümü, verimliliğin artırılması, daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet verilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek çalışmalarından dolayı İl Müdürü Ünal Kaya nezdinde tüm personele teşekkür etti. - SAMSUN