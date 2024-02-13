Samsun Tramvayları 2023\'te Rekor Kırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvaylar 2023 yılında 100 bin 760 seferle 23,5 milyon yolcu taşıdı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ, çağın ve teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kentte toplu taşımada önemli bir noktada yer alan tramvaylar, 2023 yılında 100 bin 760 sefer yaparak 23,5 milyon yolculuk hizmet verdi. Bunun 8 milyonluk kısmının ise öğrenciler olduğu belirtildi. Ayrıca 10 Ekim 2023 tarihinde ise 92 bin yolcuya hizmet vererek günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı. 25'i kadın olmak üzere toplam 87 vatman, 29 adet tramvay ve 42 istasyon ile 34 kilometrelik hat güzergahında hizmet veren hafif raylı sistemin en yoğun yolcu hareketliliğinin olduğu istasyon yıllık 4 milyon yolcu ile Türk-İş İstasyonu oldu. Bu istasyonu sırasıyla Cumhuriyet Meydanı ve Atakent İstasyonları takip etti.
Teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmayı ve yeniliklerle müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Fatih Arlı, "2023 yılında yolcularımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık. Bunun yanı sıra 2023 yılında birçok yenilik getirdik. Bunlardan biri de toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartı ve QR - NFC gibi diğer dijital kanalları devreye almak oldu. 2023 yılının ilk aylarında aylık kredi kartı kullanımı sayısı 15-20 binlerden Şu an da 115-120 binlere ulaştı" dedi.
7 bin 663 afetzede vatandaşa Kardeş Kart verdiklerini belirten Arlı, "Ayrıca sosyal belediyecilik anlamında şehrimize depremzede olarak gelen misafirlerimizin yanında olduk. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin kararıyla 7 bin 663 vatandaşımıza 'Kardeş Kart' vererek onların ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını sağladık. Yine özellikle engelli vatandaşlarımız için sesli ve görsel uyarıcı sistemler ile mobil ulaşım uygulamalarında geliştirmeler talep ettik ve bu alanda da çalışmalar tamamlanmak üzere muhtemelen birkaç ay içinde hizmete almış olacağız. Son olarak 10 adet yeni tramvay alımı ile ilgili süreç devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yeni tramvaylarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunarak raylı sistem yolculuk hizmetlerimizin memnuniyet düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunarak onların rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti almalarını sağlamak" diye konuştu. - SAMSUN
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