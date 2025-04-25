Samsun Turizm Master Planı Yürürlüğe Girdi

Samsun Turizm Master Planı'nın eyleme dönüşmesi için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Samsun Turizm Master Planı'nın eylem planına dönüştürülmesi amacıyla yapılmakta olan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı, Türkiye Turizm Ana Planı'nda belirtilen hedefler doğrultusunda şekillendirildi. Plan; yerli ve yabancı turist sayısını artırmak, ortalama konaklama süresini uzatmak, turizm gelirini ve rekabet gücünü yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak, turizmi yıl geneline ve ilin tamamına yaymak, ayrıca turizmde dijital entegrasyonu sağlamak gibi stratejik amaçları kapsıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla lansmanı yapılan master planda, bu hedeflere ulaşmak adına 50 politika başlığı belirlendi. Bu başlıklar doğrultusunda 14 öncelikli alan tespit edilirken, Samsun'un turizm vizyonunu ortaya koyacak 14 proje de plan dahilinde hayata geçirilecek. - SAMSUN