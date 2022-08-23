Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi

23.08.2022 15:58
Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Fındık Hasat Şenliği yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Fındık Hasat Şenliği yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Aydınpınarı Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yöresel kıyafetler giyerek fındık topladı.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun için fındığın ekonomik önemine işaret etti.

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 17'sinin Samsun'da yapıldığını dile getiren Dağlı, "Samsun, Türkiye'de Ordu'dan sonra en çok fındık üreten ikinci ildir. 19 Mayıs ilçesinde de dekar başına üretimin iyi olduğunu görüyoruz. Üretimi daha da ileri götürmek zorundayız." dedi.

Fındık üretimini artırmanın ağacın bakımından geçtiğine dikkati çeken Dağlı, "Gübresini zamanında vermekten, çapalamanın yapılmasından, altının temizlenmesinden, dallarının bakımından geçer. Aksi takdirde, 'Seneden seneye sadece fındık toplamaya bahçeye gidelim' anlayışıyla olmaz. 19 Mayıs ilçesinde fındığın önemli bir değer olduğu biliniyor ama daha da iyi olmaması için önümüzde engel yok. Bunun için çalışmalıyız." diye konuştu.

Dağlı, Samsun'un özellikle Bafra Ovası'nda üretilen bazı ürünlerde Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirterek, "Bazı ürünlerin üretiminde birinci, bazılarında ikinci, bazılarında ise üçüncüyüz. Bundan daha güzel bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 120 bin tonun üzerinde fındık rekoltesi bekleniyor

İbrahim Sağlam da Samsun'da 1 milyon 175 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 112 bin 500 ton fındık rekoltesi beklediklerini söyledi. Sağlam, şunları kaydetti:

"Hasat sezonuyla tahminlerimizin üzerinde verim olduğunu gözlemledik. 120 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimize geçen yıl 155 milyon lira alan bazlı tarımsal destekleme yaptık. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan 68 bin 500 çiftçimizin 33 bin 600'ü fındık çiftçimizdir. Yani her hanede 4 kişi ortalama alırsak, yaklaşık 120 bin nüfus eder. Bu nüfusa oranla bakıldığında her 10 haneden birinin fındık işiyle uğraştığını görüyoruz."

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Kaynak: AA

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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