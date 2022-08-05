Samsun'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı"na karşı ZİHA'lı mücadele - Son Dakika
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Samsun'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı"na karşı ZİHA'lı mücadele

05.08.2022 12:42

Samsun'un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında, "çayır tırtılı"na karşı zirai insansız hava araçları (ZİHA) ile mücadele ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında, "çayır tırtılı"na karşı zirai insansız hava araçları (ZİHA) ile mücadele ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde ayçiçeği tarlalarına zarar veren çayır tırtıllarına Bafra Ovası'nda da rastlandı.

Bölgede bulunan kısıtlı sayıdaki ZİHA'larla ilaçlama yapmaya başlayan çiftçiler tahribatı en alt seviyeye çekmeye çalışıyor.

Gökçeağaç Mahallesi'nde ayçiçeği yetiştiren Adnan Kocabaş, AA muhabirine, çayır tırtıllarına Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanıldığını ve bununla ilgili ilaçlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Çiftçiler olarak çayır tırtılının kaynağını bilmediklerini ve bu zararlıyla kısıtlı kaynaklarla mücadele verdiklerini anlatan Kocabaş, "Bu zararlı, tohum kaynaklı mı, iklim kaynaklı mı yoksa ekim metotlarıyla alakalı bir durum mu bunun farkında ve bilincinde değiliz. Ama ürünümüzü korumak için bir mücadele içindeyiz." dedi.

"Havadan ilaçlama yönteminde çiftçinin yeterli ekipmanı yok"

Mücadelede tek başına çiftçilerin yetersiz kaldığını ifade eden Kocabaş, "Ayçiçeği insan boyuna erişmiş durumda. Şu anda bu tarlaya traktörle girip ilaçlama yapmak mümkün değil. Bunu ancak havadan ilaçlamamız mümkün. Havadan ilaçlama yönteminde çiftçinin yeterli ekipmanı yok. ZİHA belli başlı çiftçilerde var. Biz de bu çiftçilerin dronlarını ücreti mukabilinde getirerek bu mücadeleyi tarlamızda yapıyoruz. Çiftçilerin bu donanımları edinebilmesi için desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çayır tırtılı gibi zararlılarda ilgili tüm kurumların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Kocabaş, şunları dile getirdi:

"Dünya genelinde 2019 yılında başlayan pandemi sürecinde de bireysel tedbirler çok etkili olmadı, pandemi hızla yayılmaya başladı. Ancak ülkeler kitlesel tedbirler almaya başladığında pandemi tamamen ortadan kaldırılmasa bile kontrol altına alınmıştı. Bu ürünlere musallat olan zararlılar konusunda da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada biraz daha bölgesel çabaların olması gerekiyor. Bu zararlının kaynağını ve bununla mücadeleyle ilgili yöntemlerin geliştirilmesi konusunda Bakanlığın, ülkenin bilimsel kurumları ve üniversitelerin de bu konuda araştırma yapması gerektiğini düşünüyorum."

Çayır tırtıllarının günün sıcak saatlerinde fark edilmediğini, akşam serin saatte beslenmek için çıktıklarını aktaran Kocabaş, "Bir metrekare alanda 8 ila 10 tane zararlı görüldüğünde zararlı ile mücadele etmek gerekiyor. Biz de tarlayı gezdik metrekare içinde 10 tane tırtıl görünüyor. O yüzden de bugün ilaçlama yapıyoruz." diye konuştu.

"Çiftçiler için de yoğun bir mesai var bizim için de"

ZİHA pilotu Recep Volkan Kurt da ilaçlama taleplerine yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Kurt, "Bölgede çok sayıda tarlada çayır tırtılı sorunu var. Çiftçiler için de yoğun bir mesai var bizim için de." dedi.

Ovadaki bütün ayçiçeği tarlaları ilaçlanacak

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise Bafra ilçesinde 5 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını bildirdi.

Beş bin dekar alanın neredeyse hepsinde çayır tırtılı görüldüğüne işaret eden Tosuner, ZİHA'larla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Edirne'de çayır tırtılı görülmesinin ardından Bafra'daki çiftçilerin de tarlalarını sürekli kontrol ettiğini ve tarım zararlısını erken fark ettiklerini aktaran Tosuner, "Bafra'da ayçiçeği olup da ilaçlama olmayan bahçe kalmayacak. İlacı da var, dronu da var, maliyeti de düşük. İnşallah 2022 yılında ayçiçeği hasadının verimli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kocabaş, Samsun, Bafra, ZİHA, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da ayçiçeği zararlısı 'çayır tırtılı'na karşı ZİHA'lı mücadele - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı"na karşı ZİHA'lı mücadele - Son Dakika
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